Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
68
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
57'
77
-
Понцио
Леонардо Понцио
46
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90'
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Франко
Леонардо Франко
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
78
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Перейра
Мишель Перейра
61'
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Вебо
Пьер Вебо
19'
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
-
Техера
Серхио Техера
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
-
Касадесус
Виктор Касадесус