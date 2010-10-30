Валенсия
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Гуильен
Висенте Гуильен
68
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
61
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Банега
Эвер Банега
76
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Хоакин
Хоакин
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
70
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
3'
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
76
-
Пинтер
Адам Пинтер
46
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Франко
Леонардо Франко
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Эррера
Андер Эррера
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи