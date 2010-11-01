Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
80
-
Перейра
Мишель Перейра
64'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
74
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
84'
90
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
56
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Креспи
Марти Креспи
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Сендрос
Пабло Сендрос
-
Виктор
Жоао Виктор
-
Вебо
Пьер Вебо
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
55
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Серхио
Гонсалес Серхио
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
88
-
Стуани
Кристиан Стуани
26'
90
-
Хорда
Рафа Хорда
78
Запасные
-
Гарабато
Серхио Гарабато
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Серра
Давид Серра
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Торрес
Хавьер Торрес
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Кайседо
Фелипе Кайседо