Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
66
-
Алвес
Дани Алвес
53'
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
60
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Педро
Педро
60
-
Вилья
Давид Вилья
24'
90'
90
-
Месси
Лионель Месси
4'
64'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Кркич
Боян Кркич
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Луна
Антонио Луна
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Перотти
Диего Перотти
46
-
Кануте
Фредерик Кануте
70
-
Фабиано
Луис Фабиано
46
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Негредо
Альваро Негредо