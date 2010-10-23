Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Контини
Маттео Контини
62
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
76
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эррера
Андер Эррера
62
-
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
72
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
87
-
Вилья
Давид Вилья
90
-
Месси
Лионель Месси
42'
66'
90
-
Педро
Педро
74
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Кркич
Боян Кркич