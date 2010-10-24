Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
72
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
86
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
35'
62'
74
-
Кануте
Фредерик Кануте
45'
80'
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо
-
Перотти
Диего Перотти
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
59
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
65
-
Муньяин
Икер Муньяин
63
-
Мартинес
Игор Мартинес
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
73'
77'
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Велес
Йон Велес