Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Датоло
Хесус Датоло
13'
78
-
Душер
Альдо Душер
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
81'
90
-
Гарсия
Серхио Гарсия
64
Запасные
-
Молдован
Дину Молдован
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Лопес
Хави Лопес
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Алонсо
Иван Алонсо
-
Васкес
Альваро Васкес
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Надаль
Хиско Надаль
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
77
-
Серхио
Гонсалес Серхио
90
-
Суарес
Рубен Суарес
60
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
57
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Серра
Давид Серра
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Ларреа
Горка Ларреа
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
-
Стуани
Кристиан Стуани