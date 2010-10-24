Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Сенна
Маркос Сенна
46
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
9'
90
-
Росси
Джузеппе Росси
52'
89
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
85
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
79
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
58
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Коста
Диего Коста
58
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Мерида
Фран Мерида
-
Суарес
Марио Суарес
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Форлан
Диего Форлан