Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
38'
90
-
Мерида
Фран Мерида
66
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Рейес
Хосе Антонио Рейес
85
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
89
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Коста
Диего Коста
73'
90
Запасные
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Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Годин
Диего Годин
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Суарес
Марио Суарес
-
Форлан
Диего Форлан
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
46
-
Торрес
Мигель Торрес
46
-
Диас
Ката Диас
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
61
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Риос
Педро Риос
90
-
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
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Устари
Оскар Устари
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
-
Федор
Ладислао Федор