Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
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Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
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Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
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Ираола
Андони Ираола
11'
90
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Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
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Сусаета
Маркель Сусаета
90
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Муньяин
Икер Муньяин
80
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Льоренте
Фернандо Льоренте
23'
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
23
Запасные
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Фернандес
Рауль Фернандес
-
Осио
Айтор Осио
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Мартинес
Игор Мартинес
-
Велес
Йон Велес
-
Гомес
Ибаи Гомес
Сарагоса
мин
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Доблас
Антонио Доблас
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Пинтер
Адам Пинтер
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эррера
Андер Эррера
62
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
71
-
Браулио
Нобрега Браулио
90'
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
82
Запасные
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Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Санчес
Алекс Санчес
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Лафита
Анхель Лафита
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Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
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Монтана
Хорхе Лопес Монтана