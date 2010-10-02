Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Мата
Хуан Мата
65
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
82
-
Адурис
Ариц Адурис
11'
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
75
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Альба
Жорди Альба
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Фегули
Софиан Фегули
-
Коста
Тино Коста
-
Домингес
Алехандро Домингес
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
90
-
Осио
Айтор Осио
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
90'
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
46
-
Мартинес
Хави Мартинес
69
-
Мартинес
Игор Мартинес
58
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
Сусаета
Маркель Сусаета
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Лопес
Давид Лопес
-
Гомес
Ибаи Гомес
-
Токеро
Гаиcка Токеро