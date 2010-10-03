Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
89
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
85
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
52'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
29'
79
-
Перотти
Диего Перотти
36'
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Фабиано
Луис Фабиано
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
46
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Мерида
Фран Мерида
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
81
-
Суарес
Марио Суарес
46
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Коста
Диего Коста
-
Гарсия
Рауль Гарсия