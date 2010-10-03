Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
66
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Педро
Педро
90
-
Кркич
Боян Кркич
90
-
Месси
Лионель Месси
21'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
90
-
Креспи
Марти Креспи
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
70
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
42'
90
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
46
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Сендрос
Пабло Сендрос
-
Пина
Томас Пина
-
Техера
Серхио Техера
-
Перейра
Мишель Перейра
-
Вебо
Пьер Вебо