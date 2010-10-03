Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
86
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
85
-
Аранда
Карлос Аранда
67
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
72'
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Нельсон
Маркос Нельсон
-
Некунам
Джавад Некунам
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Лекич
Деян Лекич
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Серхио
Гонсалес Серхио
79'
90
-
Суарес
Рубен Суарес
75
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
68
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
79
-
Хорда
Рафа Хорда
90
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Серра
Давид Серра
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Иборра
Висенте Иборра
-
Стуани
Кристиан Стуани