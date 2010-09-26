Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
63
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Коста
Диего Коста
20'
82
-
Форлан
Диего Форлан
75
Запасные
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Валера
Хуан Валера
-
Мерида
Фран Мерида
-
Суарес
Марио Суарес
-
Агуэро
Серхио Агуэро
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Сарагоса
мин
-
Перес
Марко Перес
90
-
Лакрус
Кевин Лакрус
46
-
Франко
Леонардо Франко
26
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
66
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь