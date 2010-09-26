Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Душер
Альдо Душер
58
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Васкес
Альваро Васкес
25'
76
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Молина
Мануэль Молина
-
Лопес
Хави Лопес
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Освальдо
Пабло Освальдо
-
Фонте
Руи Фонте
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
33
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
86
-
Аранда
Карлос Аранда
33
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Нельсон
Маркос Нельсон
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Лекич
Деян Лекич