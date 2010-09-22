Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Матье
Жереми Матье
74
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Домингес
Алехандро Домингес
55
-
Хоакин Санчес
Хоакин
71
-
Адурис
Ариц Адурис
83'
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Альба
Жорди Альба
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
-
Топал
Мехмет Топал
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Саброза
Симау Саброза
19'
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
81
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Мерида
Фран Мерида
-
Суарес
Марио Суарес