Мальорка
мин
-
Люкс
Герман Люкс
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
25'
90
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
67
-
Касадесус
Виктор Касадесус
77
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
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Надаль
Томеу Надаль
-
Креспи
Марти Креспи
-
Пина
Томас Пина
-
Техера
Серхио Техера
-
Перейра
Мишель Перейра
-
Вебо
Пьер Вебо
-
Энрих
Серхио Энрих
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
82
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
73
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Лекич
Деян Лекич
73
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Некунам
Джавад Некунам
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
-
Аранда
Карлос Аранда