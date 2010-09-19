Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
70
-
Годин
Диего Годин
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
25'
66
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Луис
Филипе Луис
-
Валера
Хуан Валера
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Суарес
Марио Суарес
-
Коста
Диего Коста
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
33'
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Педро
Педро
90
-
Вилья
Давид Вилья
78
-
Месси
Лионель Месси
13'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Кркич
Боян Кркич