Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Родас
Эктор Родас
49
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
53
-
Суарес
Рубен Суарес
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
66
-
Хорда
Рафа Хорда
90
Запасные
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
-
Серхио
Гонсалес Серхио
-
Гонсалес
Игнасио Гонсалес
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
80
-
Росси
Джузеппе Росси
86
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
16'
43'
82
Запасные
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор