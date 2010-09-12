Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
80
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Валеро
Борха Валеро
31'
70
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Касорла
Санти Касорла
70
-
Росси
Джузеппе Росси
23'
55'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
77'
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Душер
Альдо Душер
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
69
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
60
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Галан
Эрнесто Галан
-
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
-
Лопес
Хави Лопес
-
Алонсо
Иван Алонсо