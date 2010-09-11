Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
48'
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Озил
Месут Озил
88
-
Бензема
Карим Бензема
71
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Матеос
Давид Матеос
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Диарра
Лассана Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
-
Леон
Педро Леон
-
Каналес
Серхио Каналес
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
63
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
77
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Аранда
Карлос Аранда
67
Запасные
-
Ойер
Ойер
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
-
Лекич
Деян Лекич
-
Сола
Кике Сола
-
Пандиани
Вальтер Пандиани