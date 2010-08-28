Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Родас
Эктор Родас
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Серра
Давид Серра
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
75
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
58
-
Суарес
Рубен Суарес
11'
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
67
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
90
Запасные
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Вента
Хави Вента
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Ларреа
Горка Ларреа
-
Иборра
Висенте Иборра
-
Хорда
Рафа Хорда
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Конко
Абдулай Конко
13'
62'
90
-
Перотти
Диего Перотти
84
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
87
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
88'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
28'
76
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Капель
Диего Капель
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Фабиано
Луис Фабиано