Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
14
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
22'
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Славов
Мирослав Славов
64
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Клява
Оскарс Клява
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Гаджиев
Гаджи Гаджиев
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
12'
57
-
Зырянов
Константин Зырянов
69
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
38
-
Лазович
Данко Лазович
82'
90
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Семак
Сергей Семак
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов