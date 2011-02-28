ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
23'
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Тошич
Зоран Тошич
46
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
76
Запасные
-
Исупов
Вячеслав Исупов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Нецид
Томаш Нецид
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Кушов
Сергей Кушов
46
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
66
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Романов
Андрей Романов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Григорян
Роман Григорян