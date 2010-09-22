Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Игонин
Алексей Игонин
90
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Немов
Петр Немов
59
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Каряка
Андрей Каряка
59
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Топич
Марко Топич
14'
25'
85
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Ковель
Леонид Ковель
-
Евсеев
Вадим Евсеев
-
Копунек
Камил Копунек
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Жданов
Алексей Жданов
31'
70
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
62
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
57
Запасные
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Саталкин
Никита Саталкин