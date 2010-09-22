Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Гионеа
Сорин Гионеа
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Янков
Чавдар Янков
77
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Павленко
Александр Павленко
49'
62'
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Адамов
Роман Адамов
71
-
Акимов
Дмитрий Акимов
59
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
78
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
57
-
Волков
Максим Волков
60
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Киселев
Денис Киселев
-
Сикач
Степан Сикач
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Кажаров
Назир Кажаров