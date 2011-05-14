Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
9'
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
73
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Немец
Адам Немец
7'
90
-
Лакич
Срджан Лакич
30'
88
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
77
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Фухс
Данни Фухс
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Бугера
Александер Бугера
-
Амедик
Мартин Амедик
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Амри
Чадли Амри
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Шмидт
Доминик Шмидт
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
43'
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Тринкс
Флориан Тринкс
65
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
55'
90
-
Стеванович
Предраг Стеванович
84
Запасные
-
Авдич
Денни Авдич
-
Теструт
Паскаль Теструт
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Хант
Аарон Хант