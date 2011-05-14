Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
65
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Яяло
Мато Яяло
60'
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
75
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
25'
79
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Сану
Вилфрид Сану
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Матушик
Адам Матушик
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
66
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
35
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Клюге
Пеер Клюге
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
34
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
86'
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Матип
Жоэль Матип
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Авелар
Данило Авелар
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
Харистеас
Ангелос Харистеас