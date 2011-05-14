Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
73
-
Да Силва
Антонио Да Силва
90
-
Гетце
Марио Гетце
88
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
-
Барриос
Лукас Барриос
68'
90'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Кринге
Флориан Кринге
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Бендер
Свен Бендер
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Айнтрахт
мин
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Васоски
Александар Васоски
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
20
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
90
-
Роде
Себастьян Роде
46'
79
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
86
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Фенин
Мартин Фенин
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
Запасные
-
Дудда
Юлиан Дудда
-
Краус
Кевин Краус
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Николов
Ока Николов
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис