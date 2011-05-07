Айнтрахт
мин
-
Дудда
Юлиан Дудда
90
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
89
-
Хеллер
Марсель Хеллер
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Фенин
Мартин Фенин
75
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
Запасные
-
Краус
Кевин Краус
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Николов
Ока Николов
-
Васоски
Александар Васоски
-
Майер
Александер Майер
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
71
-
Подольски
Лукас Подольски
90'
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
78
-
Чихи
Адиль Чихи
24'
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
86
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Сану
Вилфрид Сану
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Матушик
Адам Матушик