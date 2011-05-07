Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
65
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
50
-
Манджукич
Марио Манджукич
6'
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
81
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Полак
Ян Полак
-
Шанли
Тунджай Шанли
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
44'
90
-
Глоушек
Адам Глоушек
56
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Моравек
Ян Моравек
46
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Вальх
Клеменс Вальх
78
-
Лакич
Срджан Лакич
25'
90
Запасные
-
Роша
Лукас дос Сантос Роша
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Бугера
Александер Бугера
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Амри
Чадли Амри
-
Немец
Адам Немец
-
Хоффер
Эрвин Хоффер