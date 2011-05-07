Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
6'
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Марин
Марко Марин
77
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
87
-
Писарро
Клаудио Писарро
64'
90
-
Вагнер
Сандро Вагнер
59
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Стеванович
Предраг Стеванович
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
55
-
Да Силва
Антонио Да Силва
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
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Гетце
Марио Гетце
76
-
Левандовски
Роберт Левандовски
76
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Штиперманн
Марко Штиперманн
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Зидан
Мохаммед Зидан