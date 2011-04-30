Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
87
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
77
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Ройс
Марко Ройс
76'
87
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
90
-
Ханке
Майк Ханке
71
Запасные
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Шахтен
Себастьян Шахтен
-
Левелс
Тобиас Левелс
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Финк
Михаэль Финк
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Матмур
Карим Матмур