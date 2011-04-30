Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
85
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
86
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Чихи
Адиль Чихи
79
-
Новакович
Миливойе Новакович
70'
83'
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Матушик
Адам Матушик
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
72
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Бендер
Ларс Бендер
80
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Сэм
Сидней Сэм
71
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Балич
Ханно Балич
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Дердийок
Эрен Дердийок