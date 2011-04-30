Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Яролим
Давид Яролим
78
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
55
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Теше
Роберт Теше
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Качар
Гойко Качар
-
Троховски
Петр Троховски
Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Бучер
Хайко Бучер
30
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Нику
Максимилиан Нику
74
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Путило
Антон Путило
90
-
Макиади
Седрик Макиади
83
-
Розенталь
Ян Розенталь
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
16'
88'
90
Запасные
-
Яно
Кишо Яно
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Барт
Оливер Барт
-
Жагер
Джонатан Жагер
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Райзингер
Штефан Райзингер