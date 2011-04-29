Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
64
-
Фрингс
Торстен Фрингс
75
-
Марин
Марко Марин
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
63
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
-
Теструт
Паскаль Теструт
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Фритц
Клеменс Фритц
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Хант
Аарон Хант
-
Стеванович
Предраг Стеванович
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Ритер
Саша Ритер
21'
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
66
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Рибас
Диего Рибас
78
-
Полак
Ян Полак
52
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Кьер
Симон Кьер
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Хельмес
Патрик Хельмес