Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
70
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
5'
90
-
Гомес
Марио Гомес
16'
81
-
Мюллер
Томас Мюллер
11'
82'
83
Запасные
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Крафт
Томас Крафт
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Кроос
Тони Кроос
-
Клозе
Мирослав Клозе
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
46
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Клюге
Пеер Клюге
90
-
Аннан
Энтони Аннан
90
-
Матип
Жоэль Матип
76
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
46
Запасные
-
Карими
Али Карими
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Авелар
Данило Авелар
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш