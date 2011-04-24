Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
76
-
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
-
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
90
-
Хегелер
Йенс Хегелер
46
-
Коэн
Альмог Коэн
60
-
Шибер
Юлиан Шибер
90
-
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Марох
Доминик Марох
-
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Мак
Роберт Мак
-
Минтал
Марек Минтал
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
65
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
84
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
78
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Слискович
Петар Слискович