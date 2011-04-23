Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
62
-
Ройс
Марко Ройс
84
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
34'
77
Запасные
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Шахтен
Себастьян Шахтен
-
Левелс
Тобиас Левелс
-
Финк
Михаэль Финк
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Матмур
Карим Матмур
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
83
-
Да Силва
Антонио Да Силва
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
64
-
Левандовски
Роберт Левандовски
65
Запасные
-
Штиперманн
Марко Штиперманн
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан
-
Барриос
Лукас Барриос