Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
34
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Полак
Ян Полак
65
-
Батиста
Эдиналду Батиста
79
-
Манджукич
Марио Манджукич
14'
38'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Хельмес
Патрик Хельмес
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
63
-
Ланиг
Мартин Ланиг
63
-
Ябо
Райнхольд Ябо
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
40'
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Матушик
Адам Матушик
-
Чихи
Адиль Чихи