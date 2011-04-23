Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
82
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
76
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
6'
88'
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
65
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бока
Артур Бока
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Шипплок
Свен Шипплок
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
61
-
Торун
Тунай Торун
46
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
80
-
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Теше
Роберт Теше
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Троховски
Петр Троховски
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
-
Сон
Хын-Мин Сон