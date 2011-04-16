Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
17
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
71
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
68'
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
51'
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
82
-
Кузманович
Здравко Кузманович
63'
90
-
Харник
Мартин Харник
53'
79
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бока
Артур Бока
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
-
Ба
Мамаду Ба
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Шипплок
Свен Шипплок