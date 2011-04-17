Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
13
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
83
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
74'
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
79
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
-
Гомес
Марио Гомес
27'
43'
45'
90
Запасные
-
Юльич
Николас Юльич
-
Крафт
Томас Крафт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Оттль
Андреас Оттль
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
46
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
56
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Видаль
Артуро Видаль
80
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
60'
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Кадлец
Михал Кадлец
-
Вида
Домагой Вида
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг