Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
-
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
84
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
34
-
Коэн
Альмог Коэн
90
-
Мак
Роберт Мак
69
-
Айглер
Кристиан Айглер
64'
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Хегелер
Йенс Хегелер
-
Минтал
Марек Минтал
-
Шибер
Юлиан Шибер
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
47
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Кроос
Тони Кроос
48
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
8'
66
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе