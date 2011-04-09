Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
81
-
Пинту
Сержиу Пинту
59'
89
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
-
Конан
Дидье Я Конан
45'
85
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
46
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Холтби
Льюис Холтби
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
61
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
78
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Лёв
Золт Лёв
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Сото
Элкин Сото
-
Слискович
Петар Слискович