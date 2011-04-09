Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Бучер
Хайко Бучер
78'
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Шустер
Юлиан Шустер
24'
90
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Путило
Антон Путило
90
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
87
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
60'
90
Запасные
-
Барт
Оливер Барт
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Розенталь
Ян Розенталь
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
-
Райзингер
Штефан Райзингер
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
64
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
35'
90
-
Бабел
Райан Бабел
42'
87
-
Млапа
Пениель Млапа
81
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Вестергор
Янник Вестергор
-
Вайс
Тобиас Вайс
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Кайзер
Доминик Кайзер
-
Томалья
Денис Томалья
-
Фирмино
Роберто Фирмино