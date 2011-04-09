Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
83
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
39'
83
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Демель
Ги Демель
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Троховски
Петр Троховски
-
Торун
Тунай Торун
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
80
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
62
-
Барриос
Лукас Барриос
77
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Зидан
Мохаммед Зидан