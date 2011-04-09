Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
46
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
76'
88
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Карими
Али Карими
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Авелар
Данило Авелар
-
Хао
Юньмин Хао
-
Аннан
Энтони Аннан
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Кьер
Симон Кьер
46
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
79
-
Сисеро
Сантос Сисеро
72
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Полак
Ян Полак
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Хельмес
Патрик Хельмес