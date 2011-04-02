Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
54
-
Бабел
Райан Бабел
69
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Шимунич
Йосип Шимунич
-
Вайс
Тобиас Вайс
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Томалья
Денис Томалья
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Млапа
Пениель Млапа
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
50
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
63
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Демель
Ги Демель
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Троховски
Петр Троховски
-
Яролим
Давид Яролим
-
Торун
Тунай Торун
-
Теше
Роберт Теше